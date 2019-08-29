Vatandaşların kirlettiği çevreyi yükümlüler temizledi

29.08.2019 16:39

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' çerçevesinde yükümlüler, Batman'da çevre temizliği yaptı.



Batman Valisi Hulusi Şahin, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Kurum müdürleri ile 40 yükümlünün temizlik çalışması yürüttüğü Kıra Dağı'ndaki İl Özel İdaresi Mesire Alanı'nda incelemede bulundu.



Batman Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, "Bakanlığımızın çevre farkındalığı projesi kapsamında tüm Türkiye genelinde başlattığımız bir çalışmadır. Bundan sonra özel idare, valilik ve diğer kurumlarla doğrudan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yapacağımız protokoller çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşların çevre temizliği gibi konularda, geçen yıl da okulların boyanmasıyla ilgili bir çalışma yapmıştık bu yıl da aynı şekilde yapacağız. Temel amaç, infazı daha etkin ve verimli bir şekilde devam etmesini sağlanmasına yönelik bir çalışma" diye konuştu.



Vali Şahin, yaptığı açıklamada, batı normlarındaki uygulamaların artık Türkiye'de de görülmeye başlandığını söyledi. Batman Valisi Hulusi Şahin, "Ceza kavramının içerisinde bir de ıslah boyutu vardır. Mutlaka suçun karşılığının olmasının yanında bir ıslah kavramı ve rehabilitasyon boyutu vardır. Son dönemlerde Türk ceza hukukunda rehabilitasyon ve ıslah boyutu önem kazandı ve batı normlarında görmüş olduğumuz uygulamalar Türkiye'de de yaygınlaştı. Bu kapsamda belirli hükümlülerimiz topluma faydalı işlerde çalışarak cezalarını tamamlıyorlar. Batman'da da hükümlülerimiz, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müzün kontrolünde kamusal işlerde çalışıyorlar. Parklarda, okullarda, kurumlarda çalışıyorlar. Bu şekilde hem topluma faydalı bir iş yapıyorlar hem de infazları devam ediyor hem de bir rehabilitasyon süreci de gerçekleşmiş oluyor" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA