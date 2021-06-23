Vatandaşların kentsel dönüşüm feryadı
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Vatandaşların kentsel dönüşüm feryadı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Güncel

Vatandaşların kentsel dönüşüm feryadı Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde evlerine oturan vatandaşlar ilgisizlikten dertli Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: "Buradaki insanların neredeyse hayatları zehir edilmiş"KAYSERİ – Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sahabiye...

Vatandaşların kentsel dönüşüm feryadı

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde evlerine oturan vatandaşlar ilgisizlikten dertli

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin:

"Buradaki insanların neredeyse hayatları zehir edilmiş"

KAYSERİ – Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında teslim edilen ilk konutlara oturan vatandaşlar, evlerine ve binalarında yaşadıkları sıkıntıların çözüme kavuşması için yetkililerden yardım istedi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Buradaki insanların neredeyse hayatları zehir edilmiş" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan ilk etaplar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bir süre önce evlerine oturan vatandaşlar, evlerinde ve binalarındaki sıkıntılarla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Sıkıntılarının giderilmesi için yetkililerden yardım isteyen bina sakinleri, düzenledikleri toplantıda Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'e dert yandı.

"Buradaki insanların neredeyse hayatları zehir edilmiş"

Yeni teslim edilen binalarda farklı sıkıntıların olduğunu kaydeden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Burada çok daha farklı sıkıntıları gördüm. Belediyenin de yaklaşımında sıkıntılar var. Şirketle alakalı sıkıntılarda var. Yeni bir bina ama içerisinde acayip sıkıntılar var. Sanki 15-20 yıllık bina gibi sıkıntılardan bahsediliyor. Burada insanların boğazlarına kadar gelmelerini beklemeleri de ayrı bir sıkıntı. Bunu büyütmemek lazım. Madem kentsel dönüşüm adı altında yasal gücü de arkanıza alarak yapıp insanları bir şeylere mahkum ediyorsunuz, bari 'bir bedel ödedik, burada rahat rahat oturalım' desinler. Buradaki insanların neredeyse hayatları zehir edilmiş. Bunları sıkıntı yaşanılan bütün birimlere iletmek üzere Tüketiciler Birliği olarak bizde üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Sonunda ne olacak bilemiyorum"

Bina sakinlerinden Fatma Demirbaş da, "Burası kentsel dönüşüm evleri. Görenler beğeniyor ama gerçekten sıkıntıları çok olan bir yer. Burada birden fazla sıkıntı var. Bunun hem idari olarak hem parasal hem de yapısal olarak birçok sıkıntı var. Bunlardan bahsedecek olursam işin içinden çıkamayız. Ben burayı kabuklu fıstık olarak adlandırıyorum. Dışını herkes beğeniyor ama içi çok bozuk. Yönetmelik gereği 'yapacağız' diyorlar ama yapılanları yapıyorlar ama bunun sonunda ne olacak onun endişesindeyiz" diye konuştu.

"Yeterince ilgi göstermediler"

Mustafa Potukçu ise, "Binanın dış görünüşü gayet lüks ama içerinin işçiliği 3'üncü sınıf bir malzeme kullanılmış. Evin tavanındaki su boruları gözüküyor. Banyolarda akıntı yok. Sularımız kapıdan salona akıyor. Tuvaletlerimiz arızalı. Yetkililere söylüyoruz, geliyorlar yapıyorlar ama tekrar arızalanıyor. Ben değiştirene kadar çok uğraştım ama yine sorun devam ediyor. Evlerimiz teslim edildikten sonra yeterince ilgi göstermediler. Şu anda da mağduriyetimiz devam ediyor" dedi.

Vatandaşların kentsel dönüşüm feryadı
Vatandaşların kentsel dönüşüm feryadı
Vatandaşların kentsel dönüşüm feryadı
Vatandaşların kentsel dönüşüm feryadı
Vatandaşların kentsel dönüşüm feryadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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