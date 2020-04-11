Vatandaşların kapalı marketi açıp alışveriş yaptığı anlar kamerada Vatandaşların kapalı marketi açıp alışveriş yaptığı anlar kamerada Sokağa çıkma yasağının ardından marketlere hücum eden vatandaşlar izdihama neden oldu.

Vatandaşların kapalı marketi açıp alışveriş yaptığı anlar kamerada İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağının ardından marketlere hücum eden vatandaşlar izdihama neden oldu. Kapalı marketi açtırıp kepenklerin altından markete giren vatandaşlar havadan görüntülendi. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum etti. Kapalı bir marketi açan vatandaşlar kepenkler açılmadan içeri girmeye çalıştı. O anlar ise havadan görüntülendi. Kaynak: İHA