Vatandaşların kapalı marketi açıp alış veriş yaptığı anlar havadan görüntülendi
Sokağa çıkma yasağının ardından marketlere hücum eden vatandaşlar izdihama neden oldu.
10.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:44
Sokağa çıkma yasağının ardından marketlere hücum eden vatandaşlar izdihama neden oldu. Kapalı marketi açtırıp kepenklerin altından markete giren vatandaşlar havadan görüntülendi.
Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu gece 24.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum etti. Kapalı bir marketi açan vatandaşlar kepenkler açılmadan içeri girmeye çalıştı. O anlar ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA