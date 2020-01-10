Vatandaşların içini ısıtan ikram
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Vatandaşların içini ısıtan ikram

Bornova Belediyesi, kışın etkisini göstermesi ile birlikte başta üniversite öğrencileri olmak üzere vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı Bornova ve Evka-3 Metro İstasyonları'nda ücretsiz ev çorbası dağıtmaya başladı.

10.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:36
Vatandaşların içini ısıtan ikram

Hava sıcaklıklarının düştüğü ve akşam saatlerinde ders ve mesai saatleri öncesi ile bitiminde yapılan sıcak çorba ikramı büyük memnuniyet yarattı.

Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, soğuk kış günlerindeki bu küçük ikramlarıyla derse ve işe yetişme telaşındaki öğrenciler ile çalışanları düşündüklerini belirterek, "Sıcak elimizle her anlamda tüm vatandaşlarımıza dokunmak istiyoruz" dedi.

Soğuk günlerde vatandaşların içini ısıtan ücretsiz çorba ikramı kış boyunca devam edecek.

Kaynak: Bültenler
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