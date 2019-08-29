29.08.2019 21:22

Vatandaşların gözdesi şehir parkı yükümlüler tarafından temizlendi

Başsavcı vekili yükümlülerle birlikte şehir parkını temizledi

KARABÜK - Karabük Belediyesi tarafından 21 bin metrekare alana yapılan ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şehir Parkı, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, tarafından temizlendi.

Adalet Bakanlığı tarafından kamu hizmeti cezası kapsamındaki yükümlüler için piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi için "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" başlatıldı. Bu proje kapsamında Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi işbirliğinde yapılan işbirliğinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler eğlence ve dinlenme ihtiyaçları açısından da doğa ile iç içe bir alanda yer alan şehir parkını temizledi. Şehir parkı temizliğini Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Müdür Nesrin Uğurlu, Başsavcı Kadir Üzen ve Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker de takip etti. Proje hakkında bilgi veren Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Müdür Nesrin Uğurlu, kamu yararına ücretsiz çalışma yapan yükümlülerin kamuya fayda sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Bu anlamda temiz çevre projesi kapsamında belediyemizin uygun gördüğü millet mesir alanında temizlik çalışmalarımızı yapmaya başladık. Bu çalışma Türkiye'de eş zamanlı başlatılan bir çalışma tüm illerde aynı gün ve aynı saatte başlatıldı. Kamu yararına fayda sağlandığı gibi toplum yararına da fayda sağlanmış oldu. Bu anlamda emek veren belediyemizi, il müdürlüklerimize şahsım adına teşekkür ediyorum. Faydalı bir çalışma olduğunu umuyorum" dedi.

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, proje kapsamında şehir parkının temizlenmesinin çok güzel olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Müdür Nesrin Uğurlu, Başsavcı Vekili Kadir Üzen ve Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk yükümlülerle birlikte çöp topladı.

Kaynak: İHA