Vatandaşların e-devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parayla maske satışının yasaklandığını ve maskelerin ücretsiz dağıtılacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parayla maske satışının yasaklandığını ve maskelerin ücretsiz dağıtılacağını açıklamıştı. Vatandaşların e-devlet üzerinden talep ettiği ücretsiz maskelerin dağıtıma bugün başlandı. Postacılar, başvuru yapan 20-65 yaş arası vatandaşların kapılarını çalarak maskelerini dağıtıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele kapsamında maskelerin parayla satışının yasaklandığını duyurmuştu. Bunun üzerine e-devlet üzerinden açılan sisteme başvuran 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşlara maske dağıtılacağı duyuruldu. Başvuru yapan vatandaşların maskeleri bugün dağıtılmaya başlandı. Postacılar, adına başvuru yapılan her bir vatandaş için içerisinde 5 adet maskenin bulunduğu paketleri kapı kapı gezerek dağıtmaya başladı.

Maskelerini postacı görevlisinden teslim alan bir vatandaş, "Devletin açıklamasından sonra başvurduk. Sağ olsun devletimiz de gönderdi" dedi.

(İzzet Aydın/İHA)

Kaynak: İHA