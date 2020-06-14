Vatandaşların dini duygularını istismar eden 4 kişi suç makinesi çıktı
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Vatandaşların dini duygularını istismar eden 4 kişi suç makinesi çıktı

Mardin'in Derik ilçesinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek yardım toplayan 4 kişi gözaltına alındı.

Vatandaşların dini duygularını istismar eden 4 kişi suç makinesi çıktı
14.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:54

Mardin'in Derik ilçesinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek yardım toplayan 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, dolandırıcılık gibi birçok suçtan suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Derik ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şahsın türbe için yardım topladığını gördü. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.Ç., R.T., F.T. ve Z.T.'nin, köye 35 AAB 641 ve 49 AU 178 plakalı araçlarla geldikleri, vatandaşlardan türbeye yardım adı altında buğday topladıkları, karşılığında dini içerikli kitap dağıttıklarını tespit etti. Şahısların araçlarında 210 dini içerikli kitap ile 600 kilogram buğday ele geçirildi.

Jandarma tarafından işlemleri devam eden Ö.Ç., R.T., F.T. ve Z.T. isimli şahısların kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, dolandırıcılık gibi birçok suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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