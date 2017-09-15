Vatandaşların Darbettiği Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla vatandaşların darbettiği, evinde 800 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı cezaevine gönderildi.



Merkez Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi Kocavezir Caddesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.



Mahalle sakinlerinin uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.M'yi darbettiğini belirleyen polis, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerine bildirdi.



Zanlının evinde narkotik köpeği kullanarak arama yapan ekipler, 800 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin lira ele geçirdi.



Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.