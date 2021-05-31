Vatandaşların çalınan altınlarını, kıymetli eşyaları polis ekiplerince bulundu
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Vatandaşların çalınan altınlarını, kıymetli eşyaları polis ekiplerince bulundu

Vatandaşların çalınan altınlarını, kıymetli eşyaları polis ekiplerince bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 39 bin 180 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 39 bin 180 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 180 kişi yakalanırken, 662 farklı asayiş olayında ise 535 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 24 ile 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 39 bin 180 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 180 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 131 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 92'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeytinyağı çalan hırsızlar yağ ile birlikte yakalandılar

Yapılan çalışmalarda, 6 adet tabanca, 78 tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı altın bilezik, 2 adet çalıntı imitasyon yüzük, 1 adet çalıntı saat, 1 çift çalıntı altın küpe, 1 adet çalıntı altın yüzük, 2 adet çalıntı cep telefonu, 50 kilogram çalıntı zeytinyağı, 5 bin TL çalıntı para, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen bin 705 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 662 farklı asayiş olayında ise 535 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Vatandaşların çalınan altınlarını, kıymetli eşyaları polis ekiplerince bulundu
Vatandaşların çalınan altınlarını, kıymetli eşyaları polis ekiplerince bulundu
Vatandaşların çalınan altınlarını, kıymetli eşyaları polis ekiplerince bulundu
Vatandaşların çalınan altınlarını, kıymetli eşyaları polis ekiplerince bulundu
Vatandaşların çalınan altınlarını, kıymetli eşyaları polis ekiplerince bulundu
Vatandaşların çalınan altınlarını, kıymetli eşyaları polis ekiplerince bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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