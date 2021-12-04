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Vatandaşların çabası insanlık ölmemiş dedirtti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Vatandaşların çabası insanlık ölmemiş dedirtti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kaldırımda titreyerek yatan köpeğin zehirlendiğini düşünen vatandaşlar, sokak köpeğini kurtarmak için saatlerce çaba harcadı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de kaldırımda titreyerek yatan köpeğin zehirlendiğini düşünen vatandaşlar, sokak köpeğini kurtarmak için saatlerce çaba harcadı. Vatandaşlar, sokak köpeğinin yediklerini çıkartması için kırdıkları yumurtayı yedirmeye, ayran içirmeye çalıştılar. Köpek için seferber olan vatandaşlar, insanlık ölmemiş dedirtti.

Düzce merkeze bağlı Eski Bolu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde kaldırımda titreyerek yatan sokak köpeğini gören vatandaşlar hemen harekete geçti. Köpeğin zehirlendiğini düşünen vatandaşlar, Belediye Veteriner İşleri ekiplerine haber vererek ekipleri beklemeye başladı. Bu sırada köpeğin yüzünü su ile yıkayan vatandaşlar midesine de masaj yaparak yediklerini çıkarttırmaya çalıştılar. Sokak Köpeğinin durumu ciddileşince marketten aldıkları çiğ yumurtayı köpeğe yedirmeye uğraşan vatandaşlar, bir türlü köpeğin ağzını açmayı başaramadılar. Ardından ayran içirme girişiminde bulunan vatandaşlar bunda da başarılı olamadılar. Sokak köpeğinin yediklerinden zehirlenmiş olabileceğini düşünen vatandaşlar, bir süre uğraştıktan sonra olay yerine gelen Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak köpeğini alarak tedavisinin yapılması için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evine götürdü. Burada tedavi altına alınan sokak köpeğine serum bağlandığı ve gençlik hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Vatandaşların sokak köpeğini iyileştirmek için uzun süren çabalaması ise insanlık ölmemiş dedirtti. - DÜZCE

Vatandaşların çabası insanlık ölmemiş dedirtti

Vatandaşların çabası insanlık ölmemiş dedirtti

Vatandaşların çabası insanlık ölmemiş dedirtti

Vatandaşların çabası insanlık ölmemiş dedirtti

Vatandaşların çabası insanlık ölmemiş dedirtti

Vatandaşların çabası insanlık ölmemiş dedirtti

Vatandaşların çabası insanlık ölmemiş dedirtti

Vatandaşların çabası insanlık ölmemiş dedirtti

Vatandaşların çabası insanlık ölmemiş dedirtti

Vatandaşların çabası insanlık ölmemiş dedirtti

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