Vatandaşların bulduğu yavru karaca, doğaya bırakıldı
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Vatandaşların bulduğu yavru karaca, doğaya bırakıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan yavru karaca, teslim edildiği Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince sağlık durumu kontrol edildikten sonra doğaya salındı.

Vatandaşların bulduğu yavru karaca, doğaya bırakıldı
29.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:05

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan yavru karaca, teslim edildiği Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince sağlık durumu kontrol edildikten sonra doğaya salındı.

Erbaa'nın, Çatalan bölgesinde dün vatandaşlar bir karaca yavrusu buldu. Vatandaşların ihbarıyla Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan yavru karaca, Orman İşletme Müdürlüğü'ne getirdi. Burada yavru karacanın sağlık kontrolleri yapıldı. Görevlilerce biberonla beslenen ve herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirlenen yavru karaca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu bölgenin yakınlarında doğaya bırakıldı.Yavru karacanın sağlık sorunu olmadığını ifade eden Çatalan Orman İşletme Şefi Mevlana Aydın "Dün bize Çatalan bölgesinde bir karaca yavrusunun bulunduğu ihbarı geldi. Bölgedeki ekiplerimizi hemen bulunan alana yönlendirdik. Karaca yavrusunu teslim aldık. Halkımıza bize hemen haber vermesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ama bu karaca yavrularını annesinden ayırmamamız gerekiyor. Sebep şu, eğer bir karaca yavrusu buluyorsak annesi muhakkak oralardadır. Annesi insan baskısından veya başka hayvanların baskısından dolayı biraz uzaklaşmış olabilir. Biz bunları alıkoyarsak anne ve yavruyu ayırırsak bunların bakımlarını üstlenemeyiz. İnsanlar karşılaştığı zaman o hayvanların yavrularıyla bir müddet uzağa çekilsinler yapacağı işleri ertelesinler. Bize ulaştığı zaman biz yine doğaya salıyoruz. Bu yavrunun herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Olsaydı giderecektik. Bugün bulunduğu noktada annesiyle buluşması için doğaya salıvereceğiz. Hiçbir canlı yavrusunu terk etmiyor doğada. Sadece biz onların doğal yaşam alanlarına müdahale etmeyelim" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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