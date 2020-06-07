Vatandaşların akın ettiği Belgrad Ormanı havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vatandaşların akın ettiği Belgrad Ormanı havadan görüntülendi

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.

Vatandaşların akın ettiği Belgrad Ormanı havadan görüntülendi
07.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:37

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Araçları park edecek yer bulunamayan Belgrad Ormanı'nda oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir İstanbulluların özellikle hafta sonunu değerlendirmek için gittikleri Belgrad Ormanı sessizliğe bürünmüştü. 1 Haziran'dan itibaren önce park, bahçe, mesire alanları gibi alanların açılmasının ardından, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesiyle birlikte Belgrad Ormanı yeniden eski kalabalık günlerine döndü. Kısıtlamasız ilk hafta sonunda çok sayıda vatandaşın ormana gelmesiyle yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği ve maske takmadığı görüldü. Otoparkta araçlar için yer kalmazken, ormanın girişinde araç kuyrukları oluştu. Ormanda oluşan yoğunluk ve araç kuyruğu ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı Haber
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Mariah Carey Kenan Doğulu Beyazıt Öztürk
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Nihat Özdemir Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla İzmir Libya İntihar Haziran
Şu an buradasınız: Vatandaşların akın ettiği Belgrad Ormanı havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 13:38:53. #1.14#
title