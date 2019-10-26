"Vatandaşlarımızın Standartlarının Artmasını Arzu Ediyoruz"

26.10.2019 15:14

Burada konuşan Taban, "Her mahallemizde vatandaşımızın huzurlu, konforlu, standartları artmış bir şekilde yaşamasını arzu ediyoruz" dedi.

Şehrin yönetimine halkı da dahil ederek katılımcı bir yönetim şekli oluşturma adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda vatandaşın fikirlerine doğrudan ulaşabilmek adına Mahalle Buluşması Programları tertip ediyor. Temmuz ayında başlayan buluşmalar bu hafta Baykoca Mahallesinde devam etti.

HER HAFTA FARKLI BİR MAHALLEDE VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilmesi planlanan buluşmada, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki Başkan Yardımcılarının ve kurum temsilcilerinin de katılımıyla Baykoca Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Baykoca Semt Sahasında 17.00'da gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşların talep, istek ve şikayetleri dinlendi.

Mahalle Buluşmasının açılışında kısa bir konuşma yapan Baykoca Mahallesi Muhtarı Mustafa Akkan; "Mahallemiz Başkanımızı çok seviyor. Burada gördüğünüz ilgiden de bu anlaşılmaktadır. Başkanımız da biliyoruz bizim mahallemizi çok seviyor. İlgi ve alakasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Daha güzel hizmetler beklediğimizi de ifade etmek istiyorum" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise Mahalle buluşmalarını önemsediklerini ifade etti. Taban, "Mahallemize geçen hafta bir açılış için gelmiştik. Bugün de vatandaşlarımızı dinlemek için buradayız. Bizler sizlere hizmet edebilmek adına kurumumuzda bazı planlamalar yapıyoruz ancak sahaya çıktığımızda sizlerin bizlere ilettikleri üzerinden de acaba gerçekten doğru planlamalar mı yapıyoruz yoksa vatandaşların beklentileri daha mı başka bunu ölçmüş oluyoruz. Şunu önemsiyorum; her mahallemizde vatandaşımızın huzurlu, konforlu, standartları artmış bir şekilde yaşamasını arzu ediyoruz. Ulaşım, temizlik, park ve bahçe alanları, sporsal imkanların arttırılması gibi bizim gerçekten standartlarımızı arttıracak her ne varsa bunlar için el birliği ile mücadele edeceğiz. Hem büyüklerimiz için hem de evlatlarımız için… Uygun alanları ve imkanları oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Onların enerjilerini atacak alanlara ihtiyaçları var. Bugün bu alanın hayata geçtiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Faydalı olduğumuzu gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan destek beklediklerini de kaydeden Taban, "Bu buluşmalarda bizim konuşmamızdan ziyade ben vatandaşlarımıza söz vermek istiyorum. Düşünce ve fikirlerinizi, önerilerinizi, sorunlarınızı bizlere iletin. Ancak benim sizlerden isteğim, bir sorunu iletmek için ille Başkanın gelmesini beklemeyin. Bunun için uygun altyapılar kurmaya çalıştık. 153 hattımızdan, whatsapp hattımızdan bizlere kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelişmiş ülkelerde insanlar bunu böyle başarmış. Vatandaşlarımız bizi denetlediğinde biz de daha iyi motive oluyor, eksiklerimizi giderebiliyoruz. Sizler de aynı zamanda şehir yönetimine katılmış oluyorsunuz" ifadelerinde bulundu.

Konuşmalar sonrası mikrofonu vatandaşlar alarak sorunlarını, istek ve şikayetlerini, bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Başkan Taban ve ekibine iletti. Belediye Başkanı Alper Taban da iletilen sorunlarla alakalı vatandaşı bilgilendirerek talepleri not aldı.

Kaynak: Bültenler