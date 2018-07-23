Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, "İyi ya da kötü gününde hep vatandaşlarımızın arasında olmaya büyük önem veriyoruz" dedi.

Özaltun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bir yandan hizmet etmeye çalışırken, diğer yandan da sosyal ziyaretleri ihmal etmediklerini belirtti.

Toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket ederek ve vatandaşlara sorarak hizmet üretmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Özaltun, şunları söyledi:

"Varsa herhangi bir sorun ya da problem çözüm noktasında da istişare etmeye, görüş almaya, vatandaşımızı dinlemeye büyük önem veriyoruz. Vatandaşımıza acılı günlerinde taziye dileğinde bulunurken, katılabildiğimiz düğün, sünnet, nişan tören ve organizasyonlarında ise yaşadıkları sevince ortak olmaya çalışıyoruz. Hasta ve yaşlı ziyaretleri yaparak 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, onlara her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmeye, gönüllerini almaya çabalıyoruz. Bütün bunlar bizim insani değerlerimiz, bu değerlerimizin yok olmaması için de gayret gösteriyoruz. Bu ziyaretleri yaparken bizlere sağ olsunlar, bazen kaymakamımız ve kamu kurumlarımızın temsilcileri, bazen belediye meclis üyelerimiz ve AK Parti İlçe Başkanımız ve ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyelerimiz, bazen de Birlik Muhtarlar Derneği Başkanımız ve mahalle muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın yönetici ve temsilcileri de eşlik ediyor."