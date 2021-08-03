Vatandaşlarımızı olası sağanak yağış ve sele karşı uyarıyoruz
Bugün akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğun yağış nedeniyle Edremit İlçemize bağlı Şabaniye Mahallemizde sel ve su baskınları meydana gelebilir.
Bugün akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğun yağış nedeniyle Edremit İlçemize bağlı Şabaniye Mahallemizde sel ve su baskınları meydana gelebilir.
Olası sağanak yağışta Kurubaş Çayı'nın taşması söz konusu olabilir. Vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarında hayvan otlatmamaları, sağanak yağış ve sele karşı duyarlı olmaları gerektiği, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Habermetre