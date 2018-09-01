Vatandaşlarımız Çok Güçlü Bir İrade Ortaya Koydu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Dövizle ilgili dalgalanmalar sırasında vatandaşlarımız bankalara giderek, dövizlerini bozdurarak oynanan oyunun bozulması konusunda çok güçlü bir irade ortaya koydu." dedi.

Sarıeroğlu, Sivrice ilçesindeki Öğretmenevi'nde partisinde düzenlenen programda il ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Daha sonra Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruşu temsilcilerine yönelik toplantıya katılan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye olarak önemli bir seçim sürecini başarıyla geride bıraktıklarını belirtti.

Gelinen noktada ülkede ekonomik anlamda hiçbir sıkıntı yokken finans piyasalarına yönelik hak etmedikleri tehditlere ve saldırılara maruz kaldıklarını ifade eden Sarıeroğlu, "Allah'a çok şükür ki başımızda liderimiz, başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, işinin ehli kadrolarımız ve yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlamış olduğu avantajlarla bu sürecin çok hızlı bertaraf edilmesiyle ilgili süreç işletiliyor. İnşallah kısa bir süre sonra her şey daha normalleşmiş olacak. Ülke olarak çok badire atlatmış bir ülkeyiz, geçmişten bugüne çok büyük sınavlardan geçtik. Aliya'nın da dediği gibi büyük ülkelerin büyük sınavları olurmuş. Allah'a çok şükür birlik ve beraberlik içerisinde vatanımıza ve milletimize bağlılığımızla her türlü sorunu bugüne kadar aştık." diye konuştu.

- "Ülke olarak her türlü engeli aşacak güce ve iradeye sahibiz"

Sarıeroğlu, Türkiye'nin önüne çıkacak her türlü engeli Allah'ın izniyle aşacak güce ve iradeye sahip olduğunu, bu bağlamda millete ve ülkeye güvenlerinin tam olduğunu kaydetti.

Bugün yapılan ekonomik saldırıyla 15 Temmuz'un farklı bir versiyonunu yaşatılmak istendiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Dövizle ilgili dalgalanmalar sırasında vatandaşlarımız bankalara giderek, dövizlerini bozdurarak oynanan oyunun bozulması konusunda çok güçlü bir irade ortaya koydu. İnşallah bu süreçleri geride bırakacağız. Dün bir paket açıklandı, daha önce paketlerimiz açıklandı. 100 günlük bir eylem planı, icraat planı var hükümetimizin. İnşallah seçim sürecinde ortaya koyduğumuz vaadlerimiz konusunda da çok kısa süre içerisinde sonuç almaya başlayacağız."

Türkiye'nin geleceğe ilişkin çok güçlü bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Sarıeroğlu, "Yine Türkiye açısından önemli olduğuna inandığımız ve ulusal politikaların daha da etkisini arttırıcı bir role sahip olan yerel yönetimlerle ilgilide bir süreç başlatıyoruz. Bununla ilgili de diğer partilere bakıyoruz, farklı tartışmalar içerisindeler. Ama AK Parti ailesi olarak bugüne kadar hep olduğu gibi seçim sürecinin değerlendirmelerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımızın il il, ilçe ilçe bizlere vermiş olduğu mesajları doğru okuyup buna ilişkin önlemlerimizi almak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine içinden geçtiğimiz süreçle ilgili yeni programlarımızı ve projelerimizi oluşturuyoruz. Diğer taraftan kadrolarımızda yenilenme süreçlerini yaşıyoruz. Bir yandan da önümüzdeki yerel seçimlere yönelik gerçekten çok güçlü bir hazırlık gerçekleştiriyoruz. Her şey Türkiye için, ülke olarak milletimiz her şeyin en güzelini hak ediyor." değerlendirmesini yaptı.