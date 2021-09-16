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Vatandaşları 'TURKOVAC' heyecanı sardı

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Vatandaşları 'TURKOVAC' heyecanı sardı

Covid-19 Çağrı Merkezine gelen çağrılar vatandaşların yerli aşı TURKOVAC'a yoğun ilgi ve beklentisini ortaya çıkardı.

Covid-19 Çağrı Merkezine gelen çağrılar vatandaşların yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi ve beklentisini ortaya çıkardı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezini arayan birçok vatandaş, acil kullanım onayı çıkması halinde Ekim ayında seri üretime geçilmesi beklenilen TURKOVAC aşısını olmak istediği bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edilebilecek aşamaya geldiğini, onayın ardından da Ekim ayında seri üretime geçilebileceğinin müjdesini vermesinin ardından vatandaşları yerli aşı heyecanı sardı. Covid-19 ile ilgili her türlü çağrının 7/24 yanıtlandığı Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Pandemi Çağrı Merkezine, mevcut aşılar, PCR testi, Covid-19 ilaçları, karantina süresinin yanı sıra yerli aşıyla ilgili birçok çağrının geldiği belirtildi. Ortalama günlük 2 bine yakın çağrının yanıtlandığı merkezde, vatandaşların TURKOVAC'a yoğun ilgi gösterdiği ve üretime geçtikten sonra aşıyı vurdurmak istediği bildirildi.

"ÇAĞRILARIN ÇÖZÜMLEMELERLE AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Covid-19 Çağrı Merkezine gelen çağrılar hakkında bilgiler paylaşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Covid-19, aşı ve testle ilgili vatandaşlarının sorularının daha önce 112 Acil Çağrı Merkezine geldiğini ve bunun olağanüstü bir yük oluşturmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla çağrı merkezini kurduklarını hatırlattı. Merkezde 7/24 vardiyalı şekilde çalışıldığını belirten Hülür, 11 Ağustos tarihi itibariyle çağrılarda artış yaşandığını ve bu nedenle personel sayısında artışa gittiklerini söyledi. Vatandaşların PCR testi, aşı, Covid-19 ilaçları, karantina süresi ve raporlarının onaylarıyla ilgili aradıklarını ifade eden Hülür, "Buraya günlük gelen çağrıların 3-4 binlere ulaştığı oluyor ama şu sıralar bin 500 sıralarında bir çağrı geliyor. Bu çağrıların yüzde 20'si rapor nedeniyle, yine yüzde 20'si ilacıyla ilgili danışmanlık hizmeti alıyor, yine bir o kadar da aşıyla ilgili çağrılar oluşturuyor. Burası tamamen Covid'in 7/24 yönetildiği bir çağrı merkezi modeliyle hizmet vermekte. Her geçen gün buraya gelen çağrıların bu çözümlemelerle azaldığını da görüyoruz" dedi.

"SORULARI CEVAPLANDIRAN ARKADAŞLARIMIZ SON DERECE DENEYİMLİLER"

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Çağrı Merkezi'nde görevli Dr. Çiğdem Işıksal da, vaka sayısının azalmasıyla birlikte merkeze gelen çağrıların azaldığından bahsetti. Merkeze aşı ve yan etkileriyle ilgili soruların geldiğini belirten Işıksal, "Bu soruları cevaplandıran arkadaşlarımız son derece deneyimliler. Daha çok aşı hakkında kararsız kalan kişilerden aşının yan etkilerinin sorulduğu çağrılar alıyoruz. 3'üncü dozun gerekli olup olmadığı yönünde sorular da geliyor" diye konuştu.

"YERLİ AŞI OLMAK İSTİYORUM' DİYEN ÇOK ÇAĞRIMIZ VAR"

Vatandaşların yerli aşıyla ilgili yoğun bir ilgi ve beklentisi olduğunu aktaran Ambulans ve acil bakım teknikeri Esma Subaşı ise "Yerli aşıyı bekliyorum ve yerli aşı olmak istiyorum' diyen çok çağrımız var. Bir de aşı gönüllüsü olmak için arayan çok çağrımız denk geldi bana. Onları aşı birimine kayıt vermesi için yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

(Suat Metin - Ahmet Serdar Eser/İHA)

Vatandaşları 'TURKOVAC' heyecanı sardı

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