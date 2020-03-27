Vatandaşları tek tek durdurup "evde kal" tişörtü dağıttılar Kızılay Şubesi Başkanı Aydın Ergenç beraberinde Genç Kızılaycılar ile birlikte Gazipaşa Caddesi'nde vatandaşlara 'Evde Kal Zonguldak' yazılı tişört dağıtarak vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi.

Kızılay Şubesi Başkanı Aydın Ergenç beraberinde Genç Kızılaycılar ile birlikte Gazipaşa Caddesi'nde vatandaşlara 'Evde Kal Zonguldak' yazılı tişört dağıtarak vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi.

Aydın Ergenç yaptığı açıklamasında, "İşin ciddiyetini vatandaşlarımıza anlatabilmek için böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Evde kal sloganıyla tişörtlerimizi dağıtarak vatandaşlarımız belki evlerinde kalırlar diye böyle bir farkındalık oluşturduk. Bu tişörtleri bastıran sponsor olan Halk otobüsleri işletmecisi ve Elmas TV Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kavi kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız tişörte rağbet gösteriyor ama inşallah evde kalırlar. Vatandaşlarımızın Valiliğimizin ve belediyenin hoparlöründen yapılan anonslara riayet etmelerini istiyoruz. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını vefa karşılamalarını istiyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA