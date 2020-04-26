Vatandaşları korkutan arı istilası...Evlerin balkon ve pencerelerine gelen yüzlerce arı tedirgin...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Vatandaşları korkutan arı istilası...Evlerin balkon ve pencerelerine gelen yüzlerce arı tedirgin... - Haber
Antalya, 3. Sayfa, Haber

Vatandaşları korkutan arı istilası...Evlerin balkon ve pencerelerine gelen yüzlerce arı tedirgin...

Vatandaşları korkutan arı istilası...Evlerin balkon ve pencerelerine gelen yüzlerce arı tedirgin etti Antalya'da evlerin camlarına gelen yüzlerce arı vatandaşları korkuttu.

26.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:12
Vatandaşları korkutan arı istilası...Evlerin balkon ve pencerelerine gelen yüzlerce arı tedirgin...

Vatandaşları korkutan arı istilası...Evlerin balkon ve pencerelerine gelen yüzlerce arı tedirgin etti

ANTALYA - Antalya'da evlerin camlarına gelen yüzlerce arı vatandaşları korkuttu. Cep telefonlarıyla o anları kaydeden vatandaşlar, uzun süre pencere ve kapılarını açamadıklarını dile getirdi.

Kentin iki farklı noktasında vatandaşların cep telefonuyla çektiği görüntülerde, sürü halinde gezen arılar bazı evlerin balkon ve camlarına geldi. Kapı ve pencerelerini kapatan vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Bir apartmanın balkon camına konan binlerce arı ise korkuttu.

O anları cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, uzun süre kapı ve pencerelerini açamadıklarını dile getirdi.

Vatandaşları korkutan arı istilası...Evlerin balkon ve pencerelerine gelen yüzlerce arı tedirgin...

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (1)
TÜTSÜ: koyun cam önüne, biter bu iş...
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım Haber
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Haber
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
'Öldü' denilen Kim Jong-un'dan haber var Haber
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haber
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Krize sebep olan Obi Mikel, Trabzon'dan ayrıldığına bin pişman Haber
Krize sebep olan Obi Mikel, Trabzon'dan ayrıldığına bin pişman
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisi resmen çöktü Haber
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisi resmen çöktü
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Turgut Özal Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Cem Yılmaz Haluk Levent Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İsveç Denizli Ambulans Galatasaray
Şu an buradasınız: Vatandaşları korkutan arı istilası...Evlerin balkon ve pencerelerine gelen yüzlerce arı tedirgin... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 19:35:37. #1.15#
title