Vatandaşları kar vadiyle yaklaşık 30 milyon TL dolandıran 3 sarraf adliyeye sevk edildi
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Vatandaşları kar vadiyle yaklaşık 30 milyon TL dolandıran 3 sarraf adliyeye sevk edildi

Vatandaşları kar vadiyle yaklaşık 30 milyon TL dolandıran 3 sarraf adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de kar vadiyle 100 kişiden yaklaşık 30 milyon TL dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan sarraf baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de kar vadiyle 100 kişiden yaklaşık 30 milyon TL dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan sarraf baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde açtıkları sarrafta yaklaşık 100 kişiden kar vaat ederek 30 milyon TL'lik ziynet eşyalarını alan baba N.K.S., oğlu N.H.S. ve E.S., dükkanı kapatarak ortadan kayboldu. Şikayet üzerine harekete geçen Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geniş çapta soruşturma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, baba N.K.S. ve oğlu N.H.S.'yi gözaltına aldı. Firar olan E.S.'nin Eskişehir'de olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyon ile şahsı kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Vatandaşları kar vadiyle yaklaşık 30 milyon TL dolandıran 3 sarraf adliyeye sevk edildi
Vatandaşları kar vadiyle yaklaşık 30 milyon TL dolandıran 3 sarraf adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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