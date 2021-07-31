Vatandaşları kar vaadiyle yaklaşık 30 milyon TL dolandıran 3 kişi adliyeye sevk edildi

Vatandaşları kar vaadiyle yaklaşık 30 milyon TL dolandıran 3 kişi adliyeye sevk edildi Kayseri'de kar vadiyle 100 kişiden yaklaşık 30 milyon TL dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan sarraf baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Vatandaşları kar vaadiyle yaklaşık 30 milyon TL dolandıran 3 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri'de kar vadiyle 100 kişiden yaklaşık 30 milyon TL dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan sarraf baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde açtıkları sarrafta yaklaşık 100 kişiden kar vaat ederek 30 milyon TL'lik ziynet eşyalarını alan baba N.K.S., oğlu N.H.S. ve E.S., dükkanı kapatarak ortadan kayboldu. Şikayet üzerine harekete geçen Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geniş çapta soruşturma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, baba N.K.S. ve oğlu N.H.S.'yi gözaltına aldı. Firar olan E.S.'nin Eskişehir'de olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyon ile şahsı kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç