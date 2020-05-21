Vatandaşları çileden çıkartan o araçlar trafikten men ediliyor
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Vatandaşları çileden çıkartan o araçlar trafikten men ediliyor

Mersin'de trafik polisleri, son 3 ayda yaptığı uygulamalarla, gürültüye neden olan abart egzoz takılı 100'ün üzerinde aracı trafikten men etti.

Vatandaşları çileden çıkartan o araçlar trafikten men ediliyor
21.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:59

Mersin'de trafik polisleri, son 3 ayda yaptığı uygulamalarla, gürültüye neden olan abart egzoz takılı 100'ün üzerinde aracı trafikten men etti. Egzozlardan çıkan sesler vatandaşların büyük tepkisini çekerken, kullanılan teknikler polisleri bile hayrete düşürdü.

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine modifiye araçlar ve motosikletliler üzerinde uygulamalarını arttırdı. Özellikle ek egzoz takılan araçları ve motosikletleri belirleyen trafik ekipleri, uygulama noktasında yaptığı inceleme ile araçları trafikten men ediyor. Son 3 ayda 100'ün üzerinde aracı trafikten men eden ekipler, sürücülere de ceza yazıyor. 22 Mart'ta başlayan sıkı denetimlerle vatandaşların büyük tepkisini çeken araçlar tek tek tespit edilirken, uygulama noktalarında da özellikle egzoz kontrolü yapılıyor.

22 Mart-20 Mayıs tarihlerinde yapılan 14 bin 139 denetimde abart egzoz bulunan 102 otomobil ile motosiklet trafikten men edilirken, sürücülerine idari para cezası kesildi. Araç sürücülerinin polislere yakalanmamak için farklı yöntemler de uyguladığı görülürken, kullanılan bazı teknikler polisleri bile hayrete düşürdü. Ayrıca bu denetimlerde 2 bin 479 araç sürücüsüne de başka nedenlerden dolayı para cezası kesilirken, eksiklikleri bulunan 446 araç trafikten men edildi.

Kask denetimleri de arttı

Öte yandan, abart egzoz dışında kask uygulamasına da önem veren ekipler, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin kasksız bu araçları kullanmasına izin vermiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 yılı 'yol güvenliği' raporunda dünyada ölümlü trafik kazalarının yüzde 49'unu yayalar ile bisiklet ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalarının oluşturduğu, motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümünün kafaya alınan darbeler sonucunda gerçekleştiği, kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğü belirtiliyor.

2019 yılında Türkiye'de tescilli motorlu taşıtların yüzde 14,17'sini oluşturan motorlu bisiklet ve motosikletlerin, meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışma oranı ise yüzde 19,5 olduğu tespit edildi. 2020 yılı içerisinde Mersin'de meydana gelen bin 328 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının ise yüzde 37,8'ini motosikletlerin oluşturduğu belirlendi. Bunun üzerine başlayan denetimlerde kask takmayan 2 bin 29 sürücüye, idari para cezası kesildi.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini, vatandaşları rahatsız edecek, trafiği tehlikeye sokacak ve eksik belgeli hiçbir araca izin verilmeyeceğini belirttiler. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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