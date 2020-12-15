Vatandaşları aynı yöntemle altınlar ve 150 bin TL dolandırdılar: 2 gözaltı
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Vatandaşları aynı yöntemle altınlar ve 150 bin TL dolandırdılar: 2 gözaltı

15.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:29
Vatandaşları aynı yöntemle altınlar ve 150 bin TL dolandırdılar: 2 gözaltı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sarayköy ilçesinde dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şahıslara yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sarayköy ilçesinde dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şahıslara yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yaşlı vatandaşın adı cinayete karıştığını ve başka bir vatandaştan ise yaklaşık 150 bin TL dolandıran 2 şahıs altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sarayköy ilçesinde 14 Aralık 2020 Pazartesi günü meydana gelen dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyon düzenledi.

Olay, Sarayköy ilçesinde 14 Aralık 2020 Pazartesi günü meydana geldi. Yaşlı şahsın evine giden ve kedisini komiser olduğunu vatandaşın adının cinayete karıştığını söyleyerek evdeki altınları alarak kaçtı. Aynı yöntemle başka bir vatandaşın ise yaklaşık 150 bin TL'sini aldıkları öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine jandarmanın dedektifleri olan JASAT ve Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler inceleme başlattı.

Olayı gerçekleştirilen Şenol T. (48) ve Yusuf T. (50), jandarmanın dedektifleri olan JASAT ve Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, şahısların aldıkları altınlar ile birlikte Şenol T. (48) ve Yusuf T. (50) gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınarak karakolda ifadesi alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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