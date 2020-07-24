Vatandaşları Ayasofya heyecanı sardı! Sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vatandaşları Ayasofya heyecanı sardı! Sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın ettiler

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya, vatandaşları heyecanlandırdı. Vatandaşlar sabah namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi ancak alana alınmadılar.

Vatandaşları Ayasofya heyecanı sardı! Sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın ettiler
24.07.2020 08:53 | Son Güncelleme: 24.07.2020 08:56

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın etti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar,güvenlik önlemleri dolayısıylaalana alınmadı.

GÜVENLİK NOKTALARINDA NAMAZ KILDILAR

Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı. Bu arada, yetkililer vatandaşların alana 11 güvenlik noktasından saat 10.00'dan itibaren alınacaklarını bildirdi.

Vatandaşları Ayasofya heyecanı sardı! Sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın ettiler
Vatandaşları Ayasofya heyecanı sardı! Sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın ettiler
Vatandaşları Ayasofya heyecanı sardı! Sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın ettiler

İlgili Haberler

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın etti
Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın etti
Ayasofya Camii kaçta açılacak? Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için kapılar kaçta açılacak? Ayasofya cami açılışı kaçta?
Ayasofya Camii kaçta açılacak? Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için kapılar kaçta açılacak? Ayasofya cami açılışı kaçta?
PTT, Ayasofya Camii açılışına özel pul tedavüle sunuyor
PTT, Ayasofya Camii açılışına özel pul tedavüle sunuyor
Ayasofya'da ilk Cuma namazını kim kıldıracak? Erdoğan mı kıldıracak Ali Erbaş mı?
Ayasofya'da ilk Cuma namazını kim kıldıracak? Erdoğan mı kıldıracak Ali Erbaş mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya Camii, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde yeniden ibadete açılacak Güncel
Ayasofya Camii, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde yeniden ibadete açılacak
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı Ekonomi
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı 3. Sayfa
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi Ekonomi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi...
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Ekonomi
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Politika
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın etti
Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın etti
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde 'Hakaret ettiğini duydum' diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu
Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi
Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılacak
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılacak
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Fatih Sultan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Bien Yapı Ürünleri Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Vatandaşları Ayasofya heyecanı sardı! Sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 08:57:39. #1.15#
title