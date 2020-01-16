Vatandaşları 269 bin 500 TL dolandıran sahte polisler Kocaeli'de yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Vatandaşları 269 bin 500 TL dolandıran sahte polisler Kocaeli'de yakalandı - Haberler

Vatandaşları 269 bin 500 TL dolandıran sahte polisler Kocaeli'de yakalandı

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları 269 bin 500 TL dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, Kocaeli'de yakalandı.

16.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:21
Vatandaşları 269 bin 500 TL dolandıran sahte polisler Kocaeli'de yakalandı

'da kendilerini olarak tanıtarak vatandaşları 269 bin 500 TL dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, 'de yakalandı. Adliyeye sek edilen şüpheliler tutuklandı.


Olay 4 Ocak günü Bursa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.K. adlı şahsı arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, R.K.'dan verdikleri hesaba para yatırmasını istedi. Verilen hesaba 269 bin 500 TL yatıran şahıs durumdan şüphelenince daha sonra polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. İhbar sonrasında inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipler, şüphelilerin Kocaeli'de olduklarını belirledi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen L.E., İ.T. ve R.Y. adlı 3 şahsı gözaltına aldı.


Kocaeli Emniyetine götürülen şahıslar işlemleri sonrasında sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler