Vatandaşları 2,5 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla bir kişi tutuklandı
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Vatandaşları 2,5 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla bir kişi tutuklandı

19.03.2021 19:20 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:27
Vatandaşları 2,5 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini savcı ve polis olarak tanıtan "Adına çok sayıda hat çıkarıldığı, hatların FETÖ mensupları tarafından kullanıldığı ve bu şahıslara operasyon yapılacağı" yönünde ikna yöntemiyle vatandaşları 2,5 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini savcı ve polis olarak tanıtan "Adına çok sayıda hat çıkarıldığı, hatların FETÖ mensupları tarafından kullanıldığı ve bu şahıslara operasyon yapılacağı" yönünde ikna yöntemiyle vatandaşları 2,5 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini savcı ve polis gibi tanıtarak örgütlü şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin üç aylık çalışmanın ardından mağdurlara "Adına çok sayıda hat çıkarıldığı, hatların FETÖ mensupları tarafından kullanıldığı ve bu şahıslara operasyon yapılacağı" senaryosuyla korku ve tedirginlik oluşturdukları belirlenen şüphelilerin, Muğla, İstanbul ve Balıkesir'den 5 kişiyi dolandırdığı belirledi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan titiz çalışmalar sonucu, Kayseri'de gözaltına alınan E.Ç. ile K.Ç. Fethiye'ye getirildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen K.Ç çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken diğer şüpheli E. Ç Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Vatandaşları 2,5 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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