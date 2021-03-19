Vatandaşları 2,5 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
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Vatandaşları 2,5 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

19.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:11
Vatandaşları 2,5 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini savcı ve polis olarak tanıtan "Adına çok sayıda hat çıkarıldığı, hatların FETÖ mensupları tarafından kullanıldığı ve bu şahıslara operasyon yapılacağı" yönünde ikna yöntemiyle vatandaşları 2,5 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli polis...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini savcı ve polis olarak tanıtan "Adına çok sayıda hat çıkarıldığı, hatların FETÖ mensupları tarafından kullanıldığı ve bu şahıslara operasyon yapılacağı" yönünde ikna yöntemiyle vatandaşları 2,5 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini savcı ve polis gibi tanıtarak örgütlü şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin üç aylık çalışmanın ardından mağdurlara "Adına çok sayıda hat çıkarıldığı, hatların FETÖ mensupları tarafından kullanıldığı ve bu şahıslara operasyon yapılacağı" senaryosuyla korku ve tedirginlik oluşturdukları belirlenen şüphelilerin, Muğla, İstanbul ve Balıkesir'den 5 kişiyi dolandırdığı belirledi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan titiz çalışmalar sonucu, Kayseri'de gözaltına alınan E.Ç. ile K.Ç. Fethiye'ye getirildi.

Şüphelilerin telefon dolandırıcılığıyla yaklaşık 2,5 milyon lira aldığı öne sürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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