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Vatandaşlardan yoldaki çukurlara saksılı eylem

Vatandaşlardan yoldaki çukurlara saksılı eylem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir caddede oluşan çukurlara dikkat çekmek isteyen vatandaşlar tepkisini çukurlara saksılı çiçek dikerek gösterdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde bir caddede oluşan çukurlara dikkat çekmek isteyen vatandaşlar tepkisini çukurlara saksılı çiçek dikerek gösterdi. Vatandaşlar bir de yolun temsili açılışını gerçekleştirdi.

Aksu Çamköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde uzun süren yağışların ardından bazı bölümlerinde yolda çukurlar meydana geldi. Belediye ekipleri zaman zaman çukurları kapatsa da bir başka noktada yine çukurlar oluştu. Vatandaşlar tehlikeye neden olan çukurların kapatılmasının hızlandırılması için ilginç bir eyleme imza attı. Çukurlardan üçüne saksısıyla birlikte çiçek diken vatandaşlar, hızını alamayıp getirdikleri kırmızı kurdeleyi keserek yolun açılışını gerçekleştirdi.

Çukurlara çiçek dikme anı ve yaşananlar cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Görüntülerde, "Bütün caddeye komple dikiyoruz. Yetti canımıza artık. Ne istiyorsunuz, ne yapalım. Kurdele ile açılışı yapalım. Bisiklet geçmez bu yoldan. Açılışımıza katılın. Bu halkı bu yolda mağdur etmeye kimsenin hakkı yok" dedikleri görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından, belediye ekiplerinin yolda çalışma yaptığı görüldü. Çamköy Mahalle Muhtarı Mustafa Karaçalli, bölgenin Aksu Belediyesi sınırlarında yer aldığını belirterek, "20 Aralık'ta çukurları yaptırdık. 3 çukur var yağmurdan dolayı bozulmuş. Belediyeye bildirdik. Çukurlara ağaç dikmişler. Şu an belediye ekipleri çalışma yapıyor" diye konuştu.

(İsa Akar - Gazi Taş/İHA)

Vatandaşlardan yoldaki çukurlara saksılı eylem

Vatandaşlardan yoldaki çukurlara saksılı eylem

Vatandaşlardan yoldaki çukurlara saksılı eylem

Vatandaşlardan yoldaki çukurlara saksılı eylem

Vatandaşlardan yoldaki çukurlara saksılı eylem

Vatandaşlardan yoldaki çukurlara saksılı eylem

Vatandaşlardan yoldaki çukurlara saksılı eylem

Vatandaşlardan yoldaki çukurlara saksılı eylem

Vatandaşlardan yoldaki çukurlara saksılı eylem

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Atatürk Caddesi, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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