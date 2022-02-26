Vatandaşlardan Ukrayna Büyükelçiliğine insani yardım malzemesi - Haberler

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Vatandaşlardan Ukrayna Büyükelçiliğine insani yardım malzemesi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Vatandaşlardan Ukrayna Büyükelçiliğine insani yardım malzemesi

Ankaralı vatandaşlar Ukrayna Büyükelçiliği'ne onlarca insani yardım malzemesi getirdi.

ANKARA (İHA) - Ankaralı vatandaşlar Ukrayna Büyükelçiliği'ne onlarca insani yardım malzemesi getirdi.

Ankara'da vatandaşlar Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için saatler içerisinde Ukrayna Büyükelçiliğine onlarca insani yardım malzemesi getirdi. Ukrayna Büyükelçiliği bu örnek davranış karşısında, Twitter hesabından "Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli. Bugün Mevlana'nın 'aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir' sözleri ayrı anlam taşıyor" mesajını paylaştı. - ANKARA

Vatandaşlardan Ukrayna Büyükelçiliğine insani yardım malzemesi

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ukrayna, Ankara, 112, Politika, Haberler

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