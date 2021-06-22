Vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi
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Vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Sağlık

Vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi Zonguldak'ta vatandaşlar jandarmanın 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kan bağış kampanyasında kan bağışladı.

Vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta vatandaşlar jandarmanın 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kan bağış kampanyasında kan bağışladı.

Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş Yıldönümü kapsamında Kozlu ilçesinde kan bağış kampanyası etkinliği düzenlendi. Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü ekipleri kan bağışlamak isteyen vatandaşların değerlerini ölçtü. Ardından vatandaşlar kan bağışladı.

İlk kez kan bağışladığını söyleyen Yaşar Türkün, "Çok güzel bir duygu. İlk defa böyle kan bağışında bulunduğum için memnunum. Keşke daha öncesinde kan bağışlasaydım" diye konuştu.

Mehmet Koca "Vatanımız sağ olsun. Askerlerimiz sağ olsun. Üç dört ayda bir kan bağışlıyorum. Bu gün de kan bağışladık. Verebilecek her kardeşime kan vermelerini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar jandarma-Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağış çadırına yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi
Vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi
Vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi
Vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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