Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var
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Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Ordu'nun Ünye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için il sınırları içerisinde ihtiyaçları olan vatandaşlara günlük izin belgesi verilmeye devam ediliyor.

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var
04.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:41

Ordu'nun Ünye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için il sınırları içerisinde ihtiyaçları olan vatandaşlara günlük izin belgesi verilmeye devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı kişilere belirli gün ve saatler arasında sokağa çıkma izinlerinin getirilmesinin ardından, Ordu il genelinde İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından vatandaşların gidebilecekleri yerlere ulaşmaları için izin belgesi veriliyor.

"Nereye gidilecekse izin belgesi ona göre veriliyor"

Vatandaşların alınan evrak ile sadece yazdırdığı yere gidebileceğini söyleyen Güven Masası'nda görevli polis memuru Ebru Tural, "Ordu il sınırları içerisinde bulunan 65 yaş üstü ile 18 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı olduğu için burada onlara izin belgesi düzenliyoruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkamadığı için öncelikle yanında ailesi ve yakınları olan 18 yaş üzeri ile 65 yaş altı bir kişinin bizlere gelerek izin alması gerekiyor. Daha sonra oluşturacağımız belge ile ilçe ve il genelinde vatandaşımız bir günlük olarak başvurduğu yere gidebiliyor. 18 yaş altı vatandaşlarımız ise araç içerisinde yanında bir refakatçisi olduğu sürece seyahat edebiliyorlar. Yalnız resmi dairelere gideceklerse onlara da evrak düzenlememiz gerekiyor" dedi.

"Evrakta belirtilmeyen yere gitmek yasak"

Evrak üzerinde iznin yazılmadığı yere gitmesinin yasak olduğunu sözlerine ekleyen Tural, "Öncelikle vatandaşlarımız evrak üzerinde nereyi yazdırdıysa veya neresi için izin aldıysa o kuruma ya da yere gidebiliyor. Evrak üzerinde iznin yazılmadığı yere gitmesi yine yasak olmuş oluyor. Zaten bu gibi durumlarda bankalarda ve diğer yerlerde evraklara bakmadan içeri almıyorlar. Bizlere de mutlaka başvuracakları zaman yanlarında refakatçi getirmeleri gerekiyor" diye konuştu.

En riskli grup sayılan ve sayıları 7,5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması beklenirken, söz konusu 65 yaş üstü ile 18 yaş üstü vatandaşların sınırlamalara uymadığı takdirde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası veriliyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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