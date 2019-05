Vatandaşlardan "Birlik Fotoğrafı"Na Destek

Samsun'da siyasi parti liderlerinin birlik beraberlik görüntüsü vermesi vatandaşları da mutlu etti. Vatandaşlar, Türkiye'nin kendi iç sorunlarını bir kenarı bırakarak önemli dış problemlere karşı birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerinin ardından dile getirdiği "Türkiye İttifakı" söylemi vücut bulmaya başladı.

Milli Mücadele'nin 100. yılında Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılan siyasi parti liderleri aynı karede birlik beraberlik görüntüsü verdi.

Vatandaşlar liderlerin verdiği birlik beraberlik görüntüsünü ve "Türkiye İttifakı" söylemini AA muhabirine değerlendirdi.

"Gerçekten birlik olmalı"

Esnaf 42 yaşındaki Halil Sarıhan, ABD'nin de bölgede bulunan diğer ülkelerin Türkiye'nin dostu olmadığını savunarak, liderlerin bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ileriye doğru gittiği zamanlarda darbe ve operasyonlarla aşağıya çekildiğini ifade eden Sarıhan, son dönemde Türkiye'nin baskı altına alınmaya çalışıldığını dile getirerek, şunları aktardı:

"Böyle bir durumda siyasi parti liderlerinin bir araya gelmeleri önemli. Ancak bazılarının samimiyetlerine inanmıyorum. Örneğin 15 Temmuz'a önce darbe, ertesi gün 'kontrollü darbe' diyerek bu kadar şehidin olduğu olay çarpıtılmak istendi. Bu ülkede yaşayan 81 milyon kardeştir. Suriyeli, Iraklı, İranlıyı alıp bakabiliriz ama bizim gidecek başka bir ülkemiz yok. Türk'ün bastığı topraktan başka yurdu yoktur. Bizim kendimizden başka dostumuz da yok. O yüzden gerçekten birlik olmalı. Ancak yine de o fotoğraftaki bazı isimlerin Türkiye'nin geleceği ile ilgili bir kaygıları olduğunu düşünmüyorum."

"Olumlu buldum"

Tüccarlık yapan 45 yaşındaki Hasan İzmirli, içeride bir mücadele, kavga olabileceğini ama dışarıya karşı birlik beraberlik görüntüsü verilmesinin önemi olduğunu vurgulayarak, liderlerin bir araya gelmesini olumlu bulduğunu dile getirdi.

Aynı çevrelerin Türkiye lehine olabilecek işlere izin vermeyeceğini aktaran İzmirli, "Tayyip Erdoğan'ın bu tabloyu bildiğini ve halkın da görmesini istediği için böyle bir yola başvurduğunu düşünüyorum. AK Parti her ne kadar milliyetçi söylemleri olan bir parti ile ittifak yapsa da karşısında duran ittifakın mensupları dış politikada faşizan bir politika izliyor. Türkçü değiller ama Arap İslam alemine geldiği zaman 'Bunları kovalım, bombaların önüne atalım.' söylemleri var. Elbette ki bu insanlar evlerine dönsün ama önce savaş bitsin." diye konuştu.

- "Bu vatan yok olursa siyaset de siyasetçi de yok olur"

İşçi emeklisi 67 yaşındaki Nurettin Genç, birliktelik için geç bile kalındığını dile getirerek, ittifakın memlekete çok faydalı olacağını kaydetti.

Birliktelik ve ittifakın, Büyük Orta Doğu Projesi başladığı günden beri olması gerektiğini savunan Genç, "Türkiye abluka altına alındı. Yaşadığımız sorunlar birlik beraberliğin dışında aşılamaz. Bu ittifakın tüm partilerle, liderlerle bir araya gelerek yapılması, devam ettirilmesi lazım. Bu işi siyaset yaparak, oyu göz önünde bulundurarak değil vatan için yapmak lazım. Bu vatan yok olursa siyaset de siyasetçi de yok olur. O yüzden bir an evvel ittifakın gereği olan adımlar atılmalı." şeklinde konuştu.

"CHP de alternatif görüşlerini koysun, destekleriz"

Ticaretle uğraşan 55 yaşındaki Erkan Tarcan, Türkiye üzerinde uzun zamandır bir baskı olduğunu ifade ederek, bu anlamda liderlerin bir araya gelmesinin değerli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada bulunduğunu ve birçok sorun ve düşmanlık içindeki devletle uğraşmak zorunda kaldığını anlatan Tarcan, şu ifadeleri kullandı:

"İç çatışma ve meseleleri bir tarafa bırakıp dışa karşı birleşmemiz lazım. Ben milliyetçi bir insanım ve kim milletin devletin lehine iş yaparsa onu desteklerim. Ancak bazı söylemlerin de bırakılması lazım muhalefet tarafından. Suriye'de her gün şehit verirken 'Türkiye'nin orada ne işi var.', YPG'lilere de 'kardeşim' diyemezsiniz. Bizim hem iktidar hem de muhalefet ile birlikle dış sorunlarımızla ilgilenmemiz lazım. ABD ile ciddi sorunlarımız var. Fransa dibimize geldi, Rusya aportta bekliyor. Arap ülkelerinin tavrını da biliyoruz. Böyle bir dönemde liderlerin bir araya gelmesini doğru ve değerli buluyorum. Herkesin milli meselelerde aynı yerde olması lazım. Sadece AK Parti ve MHP değil, CHP de çıkıp milli meselelerle ilgili alternatif görüşlerini ortaya koysun. Biz de halk olarak destekleriz çünkü bizim başka bir ülkemiz yok. Türkiye'nin enerjisini içeride tüketmeden dışarıya karşı güçlü durmamız, ağız birliği yapmamız lazım."

"Bu bizim vatan meselemiz, parti meselesi değil"

Ev hanımı 55 yaşındaki Zekiye Erol, fotoğrafın çok şey ifade ettiğini belirterek, "Temennimiz keşke bu devamlı olsa." dedi.

"Türkiye İttifakı" söyleminin önemine değinen Erol, "Bu bizim vatan meselemiz, bu parti meselesi değil, vatanını seven herkesin elinden gelen her şeyi yapması gerekir. Bu vatan meselesi. Sonumuz Irak, Suriye bu ülkelere benzeyecek, bu gidişle gidersek. Bir an akıllarını başlarına toplayıp sonumuzu düşünmeleri gerekiyor. Allah sonumuzu da hayırlara vesile eylesin." diye konuştu.

Mağaza Sorumlusu 43 yaşındaki Hülya Küçükduran, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderlerle beraber fotoğrafında güzel bir görüntü var. Bütün siyasiler aynı hizada beraber duruyorlar, gayet güzel. Barış içinde görünüyorlar ve 'Biz biriz.' anlamında mesaj vermişler. Türkiye İttifakı da gelecekte olabilir. Yurt dışından ülkemize yönelik baskılara kulak asmamak gerekiyor. Bizim insanımız birlik olursa her şeyin üstesinden gelir." ifadelerini kullandı.

Ev hanımı 42 yaşındaki Arife Kale, siyasi parti liderlerinin bir arada bulunduğu görüntünün, daha önce yapılması gereken ve görmek istenilen bir tablo olduğunu söyledi. Fotoğrafın dış ülkelerin baskılarına karşı da birlik mesajı oluşturduğunu ifade eden Kale, "Devamının gelmesini istiyoruz. Birbirimizle kavga ederek dünyayı sevindirmekten başka bir şey yapmıyoruz. Siyasiler birlik olup dünyaya bu mesajı verirlerse Türkiye için çok daha güzel şeyler olur." dedi.

Kaynak: AA