Vatandaşlardan Başkan Beyoğlu'na sürpriz
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Vatandaşlardan Başkan Beyoğlu'na sürpriz

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yapılan hizmetler ve çalışmalar sonrası vatandaşların teşekkür mesajlarıyla karşılandı.

Vatandaşlardan Başkan Beyoğlu'na sürpriz
24.08.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:21

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yapılan hizmetler ve çalışmalar sonrası vatandaşların teşekkür mesajlarıyla karşılandı.

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Koşuyolu bölgesinde güzel bir sürprizle karşılaştı. Çevrede yaşayan esnaflar ve vatandaşlar, belediye tarafından yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Koşuyolu bölgesi ve Sunay Caddesinde bir süre esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve talepleri hakkında belediyenin ilgili birimlerine talimatlar veren Başkan Beyoğlu, 20 yıl aradan sonra yapılan çalışma ile esnafın ağırlıkta yaşadığı bölgenin güzelleşmesinden dolayı kendisine teşekkür eden vatandaşların tutumu nedeniyle moral depoladı.

"Daha çok hizmet üreteceğiz"

Ziyaret sırasında caddede karşılaştığı vatandaşlara ve selamlaştığı iş yerlerinde esnaflara yeni tip korona virüs tedbirlerine uymaları için uyarılarda bulunmayı ihmal etmeyen Başkan Beyoğlu, esnafa yönelik mini bir fiyat denetimi de gerçekleştirdi. Vatandaşların yapılan hizmetleri beğenmesinin moral ve motivasyonlarını artırdığını belirten Başkan Beyoğlu, "Belediyeler, vatandaşların hizmeti en kolay yoldan alabileceği yerlerdir. Bu makamlar mazeret üretme yerleri olmayıp pratik yollarla çözüm üretme yerleridir. Hemşehrilerimizi yapılan hizmetlerden dolayı mutlu ve memnun görünce daha çok çalışmaya odaklanıyoruz. Halkımıza daha çok ulaşacağız, daha çok çözüm üretip milletimizi mutlu edeceğiz. Hizmet, sosyal ve gönül belediyeciliğinden asla taviz vermeyeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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