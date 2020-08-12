Vatandaşlardan Başkan Aydın'a tam destek
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Vatandaşlardan Başkan Aydın'a tam destek

Vatandaşlardan Başkan Aydın'a tam destek Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaptığı çalışmalar ile halkın sevgisini kazanan Belediye Başkanına destek yağıyor.

12.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:57

Vatandaşlardan Başkan Aydın'a tam destek

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaptığı çalışmalar ile halkın sevgisini kazanan Belediye Başkanına destek yağıyor.

Cumhur İttifakının Bursa'daki ortak adayı olarak seçimlerde Belediye Başkanı seçilen Milliyetçi Hareket Partisi Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a ilçede yaşayan vatandaşlar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek başarılı olması için dua ediyor. Vatandaşlar, Başımızın üstünde yerin var. Her zaman yanındayız diyerek Başkan Aydın'a sevgilerini ilettiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Yapılan hizmetin ilçe halkına hayırlı olmasını diliyorum. Biz bu hizmetleri yaparken hiçbir zaman için ben demedik demeyiz de burada her kurum üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışıyoruz. Sağolsun Büyükşehir belediye başkanımız her zaman yanımızda desteğini esirgemiyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Demek ki bazı şeyler istenince oluyormuş, biz yapılamaz denilenleri Büyükşehirle birlikte yapıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Başkan Aydın'a tam destek

Kaynak: İHA

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