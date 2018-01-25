Vatandaşlardan Başhekime 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Mardin'in Midyat Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Mahmut Necdet Palaz'ı ziyaret eden vatandaşlar, yeni görevinde başarılar diledi.

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimlik görevine atanan Dr. Mahmut Necdet Palaz'ı makamında ziyaret eden vatandaşlar, hayırlı olsun temennisinde bulunup tebrik etti. Vatandaşlardan Ata Çelebi, "Hastanemizin başhekimini ziyaret ettik. Yeni görevinde başarılar diledik. İnşallah hastanemiz için hayırlısı olacak. Dr. Mahmut Necdet Palaz daha önce zaten beyin ve sinir cerrahi uzmanı olarak burada görev yapıyordu. Tanıdığımız bir doktor olduğu için gelip yeni görevinde başarılar diledik" dedi. - MARDİN