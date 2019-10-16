Vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

16.10.2019 14:05

Mehmetçiğimizin kahramanca mücadele verdiği Barış Pınarı Harekatı 8. gününde devam ediyor. Harekata halkın desteği de oldukça büyük. Kocaeli'nin Gebze ilçesi ile İstanbul Üsküdar arasında yolcu taşıyan dolmuş hattından Mehmetçiklerimize destek geldi. Bir dolmuşun günlük hasılatı TSK'ya bağışlandı. vatandaşlar da yapılan bu uygulamadan oldukça memnun kaldı.

BİR DESTEK DE ÖĞRENCİLERDEN GELDİ Sivas'ta bulunan Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden de harekata destek geldi. 45 farklı ülkeden Sivas'a gelip Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler Komando marşı okuyarak Mehmetçiğe destek verdi. Ülkelerinden uzakta eğitim gören öğrenciler, her sabah güne TSK tarafından Suriye'de yürütülen Barış Pınarı harekatında görev alan Mehmetçikler için dua ederek başlıyor. Öğrenciler Türk ordusunun yürütülen bu önemli harekatta muzaffer olacağını söylüyor.

TİYATRO EKİBİ SICAK BÖLGEYE GİTMEK İSTİYOR

Türkiye'de Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalını tiyatroya uyarlayıp çocuklarla buluşturan Eskişehirli cüceler, Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu. Mehmetçik'e dua eden tiyatro ekibi, ihtiyaç halinde sıcak bölgeye seve seve gidebileceklerini söyledi. Erzincan'da ise lise öğrencileri Suriye'de destan yazan Mehmetçik'e "İşte Bu Bayrak" şiiri eşliğinde hazırladıkları kliple destek verdi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kısa sürede izlenme oranı milyonlara ulaşan klip büyük beğeni topladı.

(İHA)

Kaynak: İHA