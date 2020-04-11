Vatandaşlardan aliagasemtpazari.com'a yoğun talep
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vatandaşlardan aliagasemtpazari.com'a yoğun talep - Haberler
Aliağa Belediyesi, Güncel

Vatandaşlardan aliagasemtpazari.com'a yoğun talep

Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan aliagasemtpazari.com, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlarının temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

11.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:11
Vatandaşlardan aliagasemtpazari.com'a yoğun talep

Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan aliagasemtpazari.com, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlarının temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aliağalıların sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla kurulan aliagasemtpazari.com bu zorlu süreçte vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için hizmet vermeye devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalan Aliağalılar, gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için aliagasemtpazari.com'a yoğun ilgi gösteriyor.

Site üzerinden verilen siparişler belediye ekiplerince titizlikle ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Belediye ekipleri gelen siparişlere hızla yanıt verebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yaşanan yoğunluktan dolayı vatandaşlardan anlayış bekleyen ekipler, mağduriyet yaşanmadan siparişlerin yetiştirilmesi için özveriyle çalışıyor. Vatandaşlar, verilen siparişlerin ödemelerini site üzerinden kredi kartı ile ya da kapıda nakit olarak yapabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?" sorusuna yanıt
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor
Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Saruhan Oluç Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Esra Balamir Levent Dörter
Spor Falcao Lionel Messi Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ankara Zonguldak Fenerbahçe Para Cezası
Şu an buradasınız: Vatandaşlardan aliagasemtpazari.com'a yoğun talep - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 15:19:46. #1.15#
title