Vatandaşlardan 112 çalışanlarına tatlı ikramı Korona virüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirlerden memnun olan vatandaşlar Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan 112 istasyonuna giderek tatlı ikramı yaptı.

Korona virüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirlerden memnun olan vatandaşlar Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan 112 istasyonuna giderek tatlı ikramı yaptı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından sıkı önlemler alındı. Alınan tedbirlerinden memnun olan vatandaşlar tatlı alarak Eleşkirt 112 istasyonu çalışanlarına ikramda bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA