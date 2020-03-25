Vatandaşlara ücretsiz olarak dezenfektan dağıttı Erdemli'de bir esnafın vatandaşlara ücretsiz dezenfekten dağıtması Dezenfaktan alan vatandaşların konuşmaları Tarım ilaçları satışı yapan Bilal Gür ile röportaj MERSİN - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Erdemli'de bir esnafın vatandaşlara ücretsiz dezenfekten dağıtması Dezenfaktan alan vatandaşların konuşmaları Tarım ilaçları satışı yapan Bilal Gür ile röportaj MERSİN - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Erdemli ilçesinde de bir firma, vatandaşlara ücretsiz olarak bin litre dezenfektan dağıttı. Kaynak: AA