Vatandaşlara ücretsiz olarak dezenfektan dağıttı
Erdemli'de bir esnafın vatandaşlara ücretsiz dezenfekten dağıtması Dezenfaktan alan vatandaşların konuşmaları Tarım ilaçları satışı yapan Bilal Gür ile röportaj MERSİN - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
25.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:25
Erdemli'de bir esnafın vatandaşlara ücretsiz dezenfekten dağıtması
Dezenfaktan alan vatandaşların konuşmaları
Tarım ilaçları satışı yapan Bilal Gür ile röportaj
MERSİN - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Erdemli ilçesinde de bir firma, vatandaşlara ücretsiz olarak bin litre dezenfektan dağıttı.
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Kaynak: AA