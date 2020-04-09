Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımıADIYAMAN'da Eczacılar Odası tarafından 60 bin maske vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
09.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:44
Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
ADIYAMAN'da Eczacılar Odası tarafından 60 bin maske vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı."Biz Bize yeteriz Türkiye" kampanyasına destek vermek için Adıyaman Eczacılar Odası başkanlığı Demokrasi Parkında stant açarak vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Oda yöneticilerinden Ziya Yücel Kılınç, kampanyaya destek olma amacıyla ücretsiz 60 bin adet maske dağıtımı yaptıklarını ifade etti.
Kaynak: DHA