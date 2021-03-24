Vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı
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Vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

24.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:51
Vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü, her yıl Orman Haftasında gerçekleştirdiği fidan dağıtımını bu yıl da sürdürdü.

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü, her yıl Orman Haftasında gerçekleştirdiği fidan dağıtımını bu yıl da sürdürdü.

Geçen yıl iklime uygun muhtelif türlerde 255 bin fidanı ve tıbbi aromatik bitkiyi toprakla buluşturarak yüzde 52'si ormanlarla kaplı ilçenin habitatına zenginlik katan Orman İşletme Müdürlüğü, 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıttı.

İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek ve Uygulama Okulunda öğrencilerle yapılan ağaçlandırma çalışmasının ardından Orman İşletme Müdürlüğünde kurulan stantta vatandaşlara fıstık çamı ve defne fidanları ücretsiz olarak dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk öncülüğündeki törene orman personeli de katılırken, aileleriyle birlikte fidan almaya gelen öğrencilere Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler verildi.

Bir hafta boyunca sürecek bedelsiz fidan dağıtımında 5 bin adet fidan toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara dağıtılacak. - BURSA

Vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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