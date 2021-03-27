Vatandaşlara ücretsiz 10 bin fidan dağıtıldı
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Vatandaşlara ücretsiz 10 bin fidan dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vatandaşlara ücretsiz 10 bin fidan dağıtıldı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, orman haftası kapsamında sorumluluk alanında bulunan Isparta, Burdur ve Dinar'da toplam 10 bin fidan dağıttı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, orman haftası kapsamında sorumluluk alanında bulunan Isparta, Burdur ve Dinar'da toplam 10 bin fidan dağıttı.

Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde bu yıl orman haftası kapsamında 81 ilde fidan dikimi ve dağıtımı yapıldı. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk bölgesi olan Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yaptı. Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy'un da katıldığı etkinlikte lavanta, fıstıkçamı, biberiye, karaçam, mavi selvi, kara selvi, badem, ceviz, mazı, olmak üzere toplam 10 bin adet fidan dağıtıldı.

Refik Ulusoy, fidan dağıtımıyla ilgili görev yapan personele teşekkür ederek, 2021 yılının ormanların arttırılacağı bir sene olmasını diledi. - ISPARTA

Vatandaşlara ücretsiz 10 bin fidan dağıtıldı
Vatandaşlara ücretsiz 10 bin fidan dağıtıldı
Vatandaşlara ücretsiz 10 bin fidan dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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