Vatandaşlara tek tek maske soran polis memuru fenomen oldu
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Vatandaşlara tek tek maske soran polis memuru fenomen oldu

Vatandaşlara tek tek maske soran polis memuru fenomen oldu 1 Haziran'da başlayan normalleşme süresiyle birlikte kurallara uyulmaması nedeniyle Türkiye genelinde vaka sayılarda artış başladı.

16.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:33

Vatandaşlara tek tek maske soran polis memuru fenomen oldu

BURSA - 1 Haziran'da başlayan normalleşme süresiyle birlikte kurallara uyulmaması nedeniyle Türkiye genelinde vaka sayılarda artış başladı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde de yaşanan artışla birlikte polis vatandaşları uyarıyor. Özellikle maske takmayanlara yönelik yapılan denetimlerde Valilik emirlerine uymadıkları gerekçesiyle bir çok kişiye 392'şer lira para cezası kesildi.

Dünyayı yakıp kavuran korona virüs salgınıyla ilgili mücadele sürüyor. Normalleşme süresiyle birlikte bir çok kişi kuralları ihlal edince rakamlar hafif de olsa artmaya başladı.

İnegöl ilçesinde de yetkililer denetimlerini sıklaştırdı. İnegöl'de polis; maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesiyor. İnegöl genelinde en işlek caddede görev yapan polisler; maskesiz dolaşanları maske takma konusunda uyardı. Maskesiz dolaşan vatandaşlar, "Gideceğim yer kısa, maskeyi cebimde unutmuşum" gibi bahaneler sıraladı.

Ekipler kuralları valilik emrine uymayanlara 392 lira idari cezai işlem uyguladı.

Vatandaşlara tek tek maske soran polis memuru fenomen oldu

Kaynak: İHA

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