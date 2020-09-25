Vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı
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Vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı

25.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:36
Vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cuma namazına gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cuma namazına gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, tek kullanımlık seccade dağıtımını Cuma Namazı öncesi 4 noktada Ulucami, Haci Cümbüş, Kayabaş ve Küçük sanayi Sitesi camilerinde yapıldı. Namaza gelen vatandaşlara Covid-19 tedbirlerine uygun olarak dezenfektan, maske takdim edilerek, sosyal mesafe konusunda hatırlatmalar yapıldı.

Dağıtıma Gençlik ve Spor il Müdürü Bahattin Yetim, birim müdürleri lider ve gönüllü gençlerimiz katıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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