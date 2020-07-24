Vatandaşlara maske, çay ve simit dağıtıldı Çay ve simit ikramından görüntüler Maske dağıtımından görüntüler İSTANBUL - Fatih Çatladıkapı'dan gelen vatandaşlara İBB görevlilerince kurulan çadırdan maske ve seccade dağıtıldı.

Çay ve simit ikramından görüntüler Maske dağıtımından görüntüler İSTANBUL - Fatih Çatladıkapı'dan gelen vatandaşlara İBB görevlilerince kurulan çadırdan maske ve seccade dağıtıldı. Daha sonra Fatih Belediyesi görevlilerince su verilen vatandaşlara İBB mobil büfeden simit ve çay ikramı yapıldı. Kaynak: AA