Vatandaşlara maske, çay ve simit dağıtıldı
Çay ve simit ikramından görüntüler Maske dağıtımından görüntüler İSTANBUL - Fatih Çatladıkapı'dan gelen vatandaşlara İBB görevlilerince kurulan çadırdan maske ve seccade dağıtıldı.
24.07.2020 08:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 08:39
Çay ve simit ikramından görüntüler
Maske dağıtımından görüntüler İSTANBUL - Fatih Çatladıkapı'dan gelen vatandaşlara İBB görevlilerince kurulan çadırdan maske ve seccade dağıtıldı. Daha sonra Fatih Belediyesi görevlilerince su verilen vatandaşlara İBB mobil büfeden simit ve çay ikramı yapıldı.
Kaynak: AA