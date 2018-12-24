Vatandaşlara Karbonmonoksit Zehirlenmesi Uyarısı

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Türkiye'de kış aylarında karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin çok sık yaşandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Güneybatıdan esen bir rüzgar olan lodos nedeniyle her yıl onlarca kişi özellikle sobadan olmak üzere sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden olur. Zehirlendiği düşünülen kişi hemen temiz havalı bir ortama alınmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde tedaviden daha önemli olan durum zehirlenme hadisesinin gerçekleşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır."

Kaynak: AA