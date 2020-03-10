Vatandaşlara kahvehanelerde aile için iletişim desteği
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Muş, Yerel

Vatandaşlara kahvehanelerde aile için iletişim desteği

Vatandaşlara kahvehanelerde aile için iletişim desteği Muş'ta "Toplumun Temeli Ailedir, Ailen Senin Eserindir" projesi Türkiye de ilk defa Muş İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Toplumun Temeli Ailedir, Ailen Senin Eserindir" projesi kapsamında ailelerin iletişimlerinin...

10.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:44
Vatandaşlara kahvehanelerde aile için iletişim desteği

Vatandaşlara kahvehanelerde aile için iletişim desteği

Muş'ta "Toplumun Temeli Ailedir, Ailen Senin Eserindir" projesi

MUŞ - Türkiye de ilk defa Muş İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Toplumun Temeli Ailedir, Ailen Senin Eserindir" projesi kapsamında ailelerin iletişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla kahvehanelerde bilgilendirme sohbetleri düzenleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Muş İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda görevli 12 uzman ve din görevlisi tarafından vatandaşlara aile içi iletişim konusu hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Uzmanlarca belirlenen 6 pilot kahvehanede akşam sohbetleri düzenleniyor. Aile içerisindeki geçimsizlik ve yıpranmış bağları onarmaya yönelik başlatılan sohbetlerde vatandaşlara çözüm önerileri sunuluyor. Projeyle ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda görevli İmam Hatip Sinan Kaya, "Toplumun Temeli Ailedir, Ailen Senin Eserindir" projesi kapsamında 12 görevli gönüllüyle birlikte görev yaptıklarını söyledi. Projenin amacının aile içerisindeki geçimsizlikleri, yıpranmış bağları tekrar onarmak ve insanların bir nebzede olsa sıkıntılarına çözüm üretmek olduğunu anlatan Kaya, "Kahvehanelerde insanlara dini rehberlik boyutunda rehberlik yapmaya çalışıyoruz. İnsanların sıkıntılarını dinliyoruz ve çalışma programlarımız dahilinde insanların ihtiyaçları konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çalışan vaize ve eğitim uzmanı hocalarımız bazı sıkıntıları olan ailelere giderek birebir rehberlik yapıyorlar. Bu projemiz Türkiye'de ilk defa yapılıyor" dedi.

Vatandaşlara kahvehanelerde aile için iletişim desteği

Kaynak: İHA

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Vatandaşlara kahvehanelerde aile için iletişim desteği

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