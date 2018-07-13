Vatandaşlara Borç Yapılandırması Çağrısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdür Vekili Fırat Tutşi, vatandaşlara su borçlarını yapılandırma çağrısında bulundu.



Tutşi, yaptığı açıklamada, vatandaşların 31 Temmuz'a kadar yürürlüğe giren ilgili kanundan faydalanabileceklerini söyledi.



Yapılandırma ile borçların 18 takside kadar ödenebileceğini belirten Tutşi, "Bunun için vatandaşlarımızın kimlik belgeleri ile DİSKİ Genel Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabilirler. Ödenmeyen su ve atık su alacaklarına bağlı faiz ve gecikme zammının, alacakların peşin ödenmesi halinde yüzde 90'lara varan gecikme zamlarında indirim ve gecikme zamları oranında 2'şer ay arayla taksitlendirilecektir." diye konuştu.



Tutşi, vatandaşların bu imkandan yararlanmasını beklediklerini kaydetti.