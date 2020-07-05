Vatandaşlara 2 milyona yakın hijyen paketi dağıtıldı
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Vatandaşlara 2 milyona yakın hijyen paketi dağıtıldı

Vatandaşlara 2 milyona yakın hijyen paketi dağıtıldı Kağıthane'de korona virüs sürecinin başladığı ilk günden bu yana 1 milyon 700 bin maske ve 250 bin kolonyadan oluşan hijyen paketleri dağıtıldı.

05.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 05.07.2020 09:43

Vatandaşlara 2 milyona yakın hijyen paketi dağıtıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de korona virüs sürecinin başladığı ilk günden bu yana 1 milyon 700 bin maske ve 250 bin kolonyadan oluşan hijyen paketleri dağıtıldı.

Kağıthane'de korona virüs (Covid-19) sürecinin başladığı ilk günden bu yana 1 milyon 700 bin maske ve 250 bin kolonyadan oluşan hijyen paketleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Vatandaşların talebi doğrultusunda belediye ekipleri kapı kapı gezerek maske, kolonya ve sabundan oluşan hijyen paketlerini ücretsiz dağıtıyor. Kağıthaneli vatandaşlar belediyenin internet sitesine girerek hijyen paketini talep ediyor. Vatandaşların talebi doğrultusunda ertesi gün ekiplerce hijyen paketi evlerine kadar teslim ediliyor. İlçe sakinlerinin kullandıkları maske ve eldivenlerini atmaları için de şehirde farklı noktalara 150 adet tıbbi atık konteyneri yerleştirildi. Ayrıca korona virüs sürecinin başladığı ilk günden bu zamana belediye ekipleri cadde ve sokakları düzenli olarak dezenfekte etti.

"Biz ilçemizde 2 milyona yakın hijyen paketi dağıttık"

İnternet üzerinden başvuran her vatandaşa hijyen paketlerini ulaştırdıklarını söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Ülkemizde korona virüs vakaları görüldüğü ilk günden itibaren belediye olarak internette bir sistem kurduk. Bu sayfa üzerinden Kağıthane'li vatandaşlarımız başvuruda bulunuyor. Hem maske, hem gıda desteği, hem de caddelerin yıkanması konusunda birçok taleplerine bizim internet sitemizden ulaşabildiler. Bizde 750 kişilik özel bir ekip oluşturduk. Bu ekiplerimiz hijyen paketlerini hızlı bir şekilde teslim ettiler. Milletimizin bu korona virüs sürecinde yaşadıklarına elimizden geldiğince destek olduk. Bu süreci hızlı bir şekilde atlacağız. Biz ilçemizde 2 milyona yakın hijyen paketi dağıttık. Çocuklarımız içinde bölgede bulunan meslek liseleri çalışmalarda bulundu. Çizgi film kahramanlarının olduğu maskeler yaparak çocuklarımız maske takma alışkanlığı kazandı" dedi.

"Evimize kadar gelmesi daha güzel"

Hizmetten memnun olduğun belirten Süleyman Gündoğdu,"Evimize kadar gelmesi güzel. Kağıthane Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Onlar virüsü hızlı bir şekilde atlatmamız konusunda çok çalıştılar" ifadelerini kullandı.

"Biz internetten başvuru yaptık hemen geldi"

Hijyen paketlerinin hemen geldiğini söyleyen Burçin Akçan, "Biz internetten başvuru yaptık. Hijyen paketlerimiz de hemen geldi. Biz çok memnun kaldık" diye konuştu

"Kağıthane Belediyesi'nden memnunuz"

Korona virüse karşı tedbirlere dikkat ettiğini belirten Hüsamettin Aktaşcı, "Kağıthane Belediyesi'nden memnunuz 25 senedir burada ikamet etmekteyim bir sorunumuz olmadı. Korona virüse karşıda tedbirlere hala dikkat ediyoruz" dedi.

Vatandaşlara 2 milyona yakın hijyen paketi dağıtıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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